Terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıda 4 kişi yaralandı.

Terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine roketli saldırı yapıldı.



Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca işgal edilen alanlardan saat 17.40 sıralarında atılan roket, Polatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine isabet etti.



Güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından, sağlık ekipleri söz konusu iş yerinden 4 yaralı çıkardı. Ambulansa alınan yaralı, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Vali Tekinarslan: Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı



Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısına ilişkin, "Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı." dedi.







Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin'deki teröristlerce kent merkezine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı.



"Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı." diyen Tekinarslan, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine başlandığını, polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi.



Bu arada, sınır birliklerince roketlerin atıldığı noktalar tespit edildi ve misliyle karşılık verildi.



Top atışları kent merkezinden de duyuldu.



Reyhanlı'ya atılan füze mezarlığa isabet etti



Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK kontrolündeki alandan teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket mezarlığa isabet etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristler tarafından atılan roket, Reyhanlı-Cilvegözü karayolunda bulunan Reyhanlı Asri Mezarlığı'na düştü.



Roketin boş alana isabet ettiği saldırıda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.



Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.



Güvenlik güçleri roketin düştüğü yerlerde inceleme başlattı.