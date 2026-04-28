Q Yatırım Bankası'na tefecilik operasyonu: 4 yönetici gözaltında

İstanbul'da mali polis ekipleri, bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen Q Yatırım Bankası'na eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında harekete geçen ekipler, bankada yönetici konumunda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ERKEN KAPAMAYA FAHİŞ KOMİSYON

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, söz konusu finans kuruluşu bazı şirketlere belirlenen yasal oranların çok üzerinde faizle borç para vererek tefecilik usulü faaliyet yürüttü. Bankanın, kredi kullandırdığı şahıs ve kurumlardan erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep ettiği ve bu yolla haksız kazanç sağladığı anlaşıldı. Yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü ve ifade işlemlerine başlandı.

İddiaların merkezindeki bankaya yönelik daha önce de operasyon yapılmıştı. Aynı soruşturmanın önceki ayağında, 7 Kasım 2025 tarihinde banka yetkilileri A.E., Y.M. ve M.A. hakkında adli işlem gerçekleştirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, şüpheli Ali Ercan ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan S.Ö., M.A.S., C.F.O., H.Ç., H.M.İ., İ.B., S.Y., M.S.Ö. ve F.S. isimli şahıslar hakkında yeni delillere ulaştı. Elde edilen deliller neticesinde 7 Kasım 2025 ve 3 Ocak 2026 tarihlerinde bir dizi operasyon daha düzenlenmişti.

Son operasyonda gözaltına alınan 4 banka yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.