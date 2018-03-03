Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk ordusu başarıyla ilerliyor. Operasyonlarda önemli bir gelişme yaşandı. Şiddetli çatışmaların olduğu Raco belde merkezi ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı da 2 bin 434 oldu. Terör örgütünün yönetim kadrosundaki bir teröristin "Burası düşerse, Afrin'e kadar durduramazsınız" diye telsiz anonsu geçtiği aktarıldı

Afrin'in Raco beldesinde teröristler daha fazla tutunamadı. Türk ordusu, şiddetli çatışmaların arından beldeyi ele geçirdi. Raco'da 120 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



TERÖRİSTLER ANONS GEÇTİ



Ağır bir yenilgi alan teröristler, telsizden "Burası düşerse Afrin'e kadar durduramazsınız" anonsunu geçti.



Çatışmalar yer yer sürüyor. Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da devam ediyor.







Başarıyla ilerleyen güvenlik güçleri, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Hamilek ve Ramadiye köylerini teröristlerden temizledi. İlerleme sırasında, 8 askerin şehit olduğu bin 83 rakımlı tepe de terörden arındırıldı.



Türk ordusu karadan ilerlerken, savaş uçakları da belirlenen noktaları havadan vurdu. Sınırdaki topçu birlikleri hedefleri ateş altına aldı.



Afrin'deki harekâtlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 2 bin 434 oldu. Teröristlerden arındırılan nokta sayısı da 122'ye yükseldi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince ayrıca harekâtın başlangıcından bu yana 924 terör hedefi hava harekatlarıyla imha edildi.







Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:



"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."



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