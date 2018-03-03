Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesi dâhil 7 yerleşim yeri kontrol altına alındı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516'ya yükseldi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın bu açıklamasını "Mehmetçikten müjde" olarak değerlendirirken, Raco'dan gelen fotoğrafları da paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtında Raco beldesi dâhil 7 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı.



TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2516 olduğunu duyurdu.



Açıklama şöyle:



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 03 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır.



İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır.



Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."



ABDULLAH AĞAR: MÜJDE



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın bu açıklamasını "Mehmetçikten müjde" olarak değerlendirirken, Raco'dan gelen fotoğrafları da paylaştı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağar, şunları yazdı:



"Mehmetçikten müjde.



ZDH’de Raco beldesi dâhil 7 yerleşim yeri kontrol altında.



Bugün etkisiz hale getirilen 82 teröristle birlikte toplam imha (EN AZ) 2516.



Görüntüler RACO’dan.



Neşeli ve onurlular.



Onlar çatışma yorgunular."







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