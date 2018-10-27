Brunson verdiği röportajda terör örgütü FETÖ üyelerini ‘Her yerde okul açıyorlar ve kendi İslam versiyonunu anlatmak istiyorlar. Onları İslami misyoner olarak görüyorum’ sözleriyle anlattı.

Terör örgütlerine yardım ettiği gerekçesiyle İzmir’deki yargılamanın ardından hapis cezasına çarptırılan Pastör Andrew Brunson FETÖ üyeleri hakkında ‘İslami misyoner’ değerlendirmesi yaptı.



Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasının ardından ABD’ye dönen Brunson burada Amerika’nın Sesi’ne (Voice of Amerika / Türkçe) röportaj verdi. Cezaevindeki günlerini anlatan Brunson kendisini FETÖ koğuşuna yerleştirdiklerini söyledi. “Aranızda neler konuşuyordunuz? Nasıl sohbetler oluyordu?” sorusuna Brunson şu yanıtı verdi: “Aslında fazla sohbet olmadı açıkçası. Yani bir iki kişiyle... Beni teşvik eden güçlendirmeye çalışan vardı, gerçekten birkaç kişi buna özen gösterdi. Çünkü moralim çok bozuktu, psikolojim çok bozuktu. Bir emniyet müdürü vardı, o gerçekten bana çok yardımcı oldu, bir işadamı vardı, o bana çok yardımcı oldu.



Brunson ABD’deki evinde röportaj verdi.



‘ADANMIŞ MÜSLÜMANLAR’

“Siyasetten bahsetmedik. Aslında onlar tabii ki Hıristiyanlık hakkında sordular bir iki defa ama sonra o konu bırakıldı çünkü aslında benim gördüğüm hepsi adanmış Müslüman, onlar inancını bana anlatmak istiyor. Ben inancımı onlara anlatmak istiyorum. Anlattıktan sonra öyle kaldı.”



Brunson, “Fetullah Gülen yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yapılanmayla daha önce herhangi bir temasınız oldu mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:



“Aslında bu yüzden çok şaşırdım çünkü bir Fetullahçı’yla hiç tanışmamıştım. Hayatım boyunca ‘Merhaba’ bile dememiştim. Benim koğuşta tanıştığım insanlara baktığımda görüyorum ki aslında onlar bütün dünyaya yayıldı ve her yerde okul açıyorlar ve kendi İslam versiyonunu anlatmak istiyorlar herkese. Onları İslami misyoner olarak görüyorum, Müslüman misyoner. O zaman bizim görüşlerimiz birbirine zıt bir anlamda çünkü ben başkalarını kendi inancıma davet ediyorum, onlar başkalarını onların inancına çekmek istiyor. Ama onlarla hiç tanışmışlığım yoktu cezaevine atılana kadar. Madem ‘Her yere sızmışlar’ diyorlar ama ben kimseyle hiç tanışmadım. Kimse bana ‘Ben Fetullah Gülen hizmetine aitim, sempatizanıyım’ demedi hayatım boyunca.” Aydınlık