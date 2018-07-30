Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, Rahip Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt ev hapsi kararına itiraz etti.

TERÖR örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsine alınmasının ardından, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.



Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.



"Özgürlüğünü tam olarak kullanamıyor”

Brunson’ın tutukluğunda gizli tanık ifadelerinin yeterli delil olmadığını savunan Avukat Halavurt, itiraz dilekçesinden tahliye kararıyla telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alındığını ancak buna rağmen müvekkil sanık Brunson’ın özgürlüğünü tam olarak kullanamadığını ve rutin yaşamına dönemediğini ifade etti.