​İzmir'de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararlaştırılan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın yeniden tutuklanması talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi.

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin bulunduğu sokakta açıklama yapan TAYDER avukatı Ela İlden, mahkemenin, ABD'li papaz Brunson'ın elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararına itiraz ettiklerini söyledi. Brunson'ın yeniden tutuklanması talebini içeren dilekçeyi 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunduklarını belirten İlden, "Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine gerekçe gösterilen sağlık raporunu inandırıcı bulmuyoruz. Kaçma şüphesi nedeniyle ABD'li papazın yeniden tutuklanmasını talep ettik. Dilekçemizde, aynı zamanda TAYDER'in 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Brunson davasına katılma talebi de bulunuyor." şeklinde konuştu.



‘TEHDİTKAR SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ’



TAYDER Başkanı Muhammed Gömük de ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Brunson hakkında terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istendiğini hatırlatan Gömük, şöyle konuştu:



"ABD'li yetkililer, 'sanık serbest bırakılmazsa Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacaklarını' açıklayarak ülkemizi tehdit etmiştir. Biz daha önceden de ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD Bölge Mahkemesi Başsavcısı Preet Bharara ve 'Türkiye kan gölüne dönecek' diye açıklamada bulunan ABD Pentagon görevlisi Micheal Rubin hakkında da suç duyurusunda bulunmuştuk. Bunun üzerine FETÖ derneğimizi hedef almıştı ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Türk yargısına kimsenin müdahale edemeyeceğini belirten Gömük, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın davasını da yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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