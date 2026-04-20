Rakibiyle çarpışan kaleci Jonathan Klinsmann'ın boyun omuru kırıldı

İtalya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Cesena'da forma giyen ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann, Palermo ile oynanan karşılaşmada rakibiyle çarpışarak sakatlandı. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun boyun omurunda kırık tespit edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Cesena'nın kalesini koruyan ABD'li Jonathan Klinsmann, cumartesi günü oynanan Palermo deplasmanında sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın uzatma anlarında rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede çarpışan 29 yaşındaki file bekçisi, sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alman eski futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu olan Jonathan'ın hastanede yapılan tıbbi tetkikleri sonucunda boyun omurunda kırık meydana geldiği belirlendi.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

Tedavi süreci başlayan Klinsmann, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir açıklama yayımladı. Sahalardan bir süre uzak kalacağını belirten ABD'li kaleci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum."

Daha önce ABD Milli Takımı kadrosuna da davet edilen Klinsmann, milli formayla henüz resmi bir maçta görev almadı.

