Huzur ve bereket ayı ramazan geldi. Milyonlarca müslüman oruca hazırlanıyor. İlk oruç için bu gece sahura kalkılacak. Yine ilk teravih namazı da bu akşam kılınacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayı başlıyor.



İlk teravih namazını bu akşam kılınacak; ilk sahura bu gece kalkılacak.



Türkiye genelinde ramazanın ilk imsak vakti Ardahan ve Iğdır’da saat 03.13’te olacak.



İlk iftar ise saat 19.06'da Hakkari'de, son iftar ise 20.23'te Edirne'de açılacak.



Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.



İstanbul’da 04:09’da oruç başlarken ilk iftar yarın 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da 03.58’te girerken iftar 19.54’te; İzmir’de ise imsak 04.28, iftar 20.14’te olacak.







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