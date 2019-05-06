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Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı

Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Ramazan'ın olmazsa olmazı davulcular da bir ay sürecek görevlerine başladı. Birliktelik görüntüsünün öne çıktığı sahur sofralarında vatandalar ilk gün tutacakları oruca niyetlendi.

Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı

Davullar çalmaya başladı, Ramazan'ın ilk sahuru yapıldı.

Kimi görev başında kimi evinde niyetlendi orucunu tutmaya.

Denizli'de itfaiyeciler ramazan ayının ilk sahurunu görevleri başında yaptı. Kayalık Şubesi İtfaiye Amirliği çalışanları sahur için iş yerinde sofra kurdu. 

Edirne'de Hıdırellez sahurunda niyet edildi, kağıtlara yazılan dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı.

Mardin'de vatan nöbeti yapan askerler ise elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ramazan
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