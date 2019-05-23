Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu en çok arananlar arasında yerini aldı? Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere 1000 (Bin) lira bayram ikramiyesi verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi ve İşsizlik maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu mu?

Emeklilerin gözü kulağı bayram öncesi verilecek ikramiyenin ne zaman yatacağında.



Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1000 TL ikramiyesi verilecek.



Ödemenin ne zaman yapılacağı ve işsizlik maaşlarının da ikramiyelerle birlikte bayram öncesi verilip verilmeyeceği en çok merak edilenler arasında yer alıyor.



Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 2018 yılında alınan karar gereği Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Bu bayram ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama olduğunda haberimizde yer alacak...



İşsizlik maaşları ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşları bilindiği üzere her ayın 5’inde PTT üzerinden ödeniyor. Ancak Haziran Ayı’nın 5’i Ramazan Bayramı’nın 2. Gününe denk geliyor. Bununla beraber Haziran Ayı’nın 9’una kadar PTT’ler kapalı olacak. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması amacıyla İşsizlik maaşlarının da Mayıs ayının son haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimizde olacak...





