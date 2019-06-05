Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde trafik kazaları 42 can aldı. 311 kişi de yaralandı. Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen yurdun dört bir yanında 103 trafik kazası yaşandı. Konya, Niğde, Sivas ve Tekirdağ'da ölümlü kazalar meydana geldi.

Ne uyarılar, ne önlemler, ne de cezalar kazaların önüne geçebildi. Bayram tatilinin ilk dört gününde 42 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.



Yurt genelinde ilk dört günde 103 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 311 kişi de yaralandı.



Bugün de acı kazalar devam etti. Konya'nın Hüyük ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Niğde'nin merkez Fertek Mahallesi'nde de bir otomobil, kontrolünü kaybedip refüje çıktı. Bir anda alev aldı. Yanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.



İtfaiye ekipleri, olaya hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Sivas-Ankara kara yolu, Galericiler kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TEM otoyolunda tır ile otomobil çarpıştı. Yanan araçta 5 kişi yaşamını yitirdi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu araç trafiğine kapatıldı.





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