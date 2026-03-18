Ramazan Bayramı ve ara tatil için iç hatlarda 867 ek uçak seferi

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatil döneminin aynı tarihlere denk gelmesiyle hava yolu ulaşımında beklenen yolcu talebi artışına karşı yeni planlamalar yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların seyahatlerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı iç hatlarda 867 ek uçak seferinin devreye alındığını duyurdu.

İLAVE SEFERLER TATİL SONUNA KADAR SÜRECEK

Bakanlık ve hava yolu şirketlerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda netleşen ek uçuş takvimi, bayram tatili bitimine kadar uygulanmaya devam edecek. Sürece dair hazırlıkları aktaran Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketlerimizle koordineli şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek.”

Planlanan ilave seferlerin hava yolu şirketlerine göre dağılımı da belirlendi. Kapasite artışında en fazla ek seferi Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştiriyor. Uraloğlu, seferlerin dağılımına ilişkin, “THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek. Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak.” bilgisini paylaştı.

HEDEF YOĞUNLUĞU AZALTMAK VE UÇUŞ SEÇENEKLERİNİ ARTIRMAK

Toplam 867 ek uçuşun devreye girmesiyle, özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde terminal ve seferlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Sağlanan kapasite artışı sayesinde yolcuların daha fazla uçuş seçeneğine erişimi güvence altına alınıyor. Sürecin takibi ve sektörel koordinasyon hakkında da değerlendirmede bulunan Uraloğlu, “Hava yolu ulaşımında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.