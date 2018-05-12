Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Fırıncılar Odası Derneği, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da satılacak olan 275 gramlık pide 2 lira, 350 gramlık pide 2,5 lira, 420 gramlık pide ise 3 liradan satılacak.

Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı.

İstanbul'da Ramazan 350 gram Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan pidesinin de fiyatları açıklandı.

Fırıncılar odası, vatandaş tarafından merak edilen Ramazan pidesinin fiyatı 2,5 lira olarak belirledi.

Pidenin ağırlığı ise 350 gram olacak.


 

Kaynak: DHA
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