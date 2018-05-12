Ramazan pidesi fiyatları açıklandı.Kaynak: DHA
İstanbul'da Ramazan 350 gram Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak.
Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan pidesinin de fiyatları açıklandı.
Fırıncılar odası, vatandaş tarafından merak edilen Ramazan pidesinin fiyatı 2,5 lira olarak belirledi.
Pidenin ağırlığı ise 350 gram olacak.
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