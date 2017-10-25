Ramazan Taşdemir yüksek gerilim hattına takılan kuşu kurtarmak istedi. Bu sırada akıma kapılınca iki kolunu kaybetti. Ramazan'ın tek umudu, umut protez kola kavuşmak

15 gün önce güvercini kurtarmak için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan Ramazan Taşdemir'in iki kolu kesildi.



Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi sorumlusu Öztürk "Geri dönüşü olmayan hasarlar mevcuttu. Bu yüzden dirseklerine kadar iki kolunun kesilmesine karar verdik" dedi.



Yoksul ailenin şimdi tek isteği oğulları için protez kol.



Taşdemir'in ailesi "Ben ölene kadar oğlumun kolu kanadı olurum. Benden sonra ne olacak? Oğluma protez kol takılırsa hayatı düzelir" dedi.



Koca yürekli Ramazan için şimdi bizim kol kanat germe zamanımız. Ailesinin bu isteğini gerçekleştirelim. Yüreği merhamet dolu Ramazan'ın umudu olalım.



ulusal.com.tr

