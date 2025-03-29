Ramazan’da gıda denetimleri sıkılaştı: 366,5 milyon lira ceza kesildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan ayı boyunca gıda işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yaklaşık 200 bin denetim gerçekleştirilirken, 3 bin 961 işletmeye toplam 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakan Yumaklı, bayram boyunca da denetimlerin süreceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ramazan’da gıda denetimleri sıkılaştı: 366,5 milyon lira ceza kesildi!
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı boyunca gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler yapıldığını ve halk sağlığını riske atan firmalara ağır yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, denetimlerin önemine vurgu yaparak, “Ramazan ayı boyunca, yani 1 Mart’tan bugüne kadar yaklaşık 200 bin denetim yaptık. Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı.” dedi.

Ayrıca, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 125 işletme hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

BAYRAM ÖNCESİ ŞEKERLEME VE UNLU MAMULLERE YOĞUN DENETİM

Ramazan Bayramı öncesinde halkın en çok tükettiği ürünlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Yumaklı, özellikle şekerleme, çikolata ve unlu mamullerin titizlikle kontrol edildiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak adına sıkı denetimlerin bayram boyunca da devam edeceğini vurguladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİDİR

Bakan Yumaklı, vatandaşları da gıda güvenliği konusunda bilinçli olmaya ve şüpheli durumları bildirmeye çağırarak şunları söyledi:

"Bir çağrıyı da siz değerli vatandaşlarımıza yapmak istiyorum. Herhangi bir usulsüzlük, uygunsuzluk tespit ettiğinizde, Alo 174 Gıda Hattı'na veya Bakanlığımızın diğer iletişim kanallarına lütfen bildirin. Her zaman söylediğim gibi en iyi denetçi tüketicinin kendisidir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

tarım ve orman bakanlığı
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