Türkiye'nin vicdanı, seçim kurullarında atıyor. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığının desteklenmesini bir milli sorumluluk olarak tarif eden Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Ramiz İlker, "Perinçek, Türkiye için son şanstır" dedi.





Onlardan biri, emekli Hava Pilot Tuğgeneral Ramiz İlker. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'i düzeni yola getirecek olan lider olarak değerlendirdi.

"Silivri duvarlarını yıkmış çökertmiş bir büyük insan bir büyük lider. Yürekli, mangal gibi yürekli, bu memlekete lazım,bu memleketi silkeleyecek, kokuşmuş nizamın tozunu atacak, fevkalade değerli bir lider."



Perinçek'in Rusya ile dostluğun pekişmesindeki kritik rolünü hatırlatan İlker'in çağrısı netti.

"Ey Türk Milleti, yüce asil Türk Milleti! Onun yaktığı ateşe vereceğimiz ıslak imzalarla biz katkıda bulunalım. Bu demir dağlarını eriteceğiz. Düzlüğe çıkacak Doğu Bey'le Türkiye Cumhuriyeti."



Yıllarca vatana hizmet eden deneyimli asker Doğu Perinçek'i Türkiye için son şans olarak değerlendirdi.

"Elzemdir lüzumludur. Türkiye için şanstır, son şanstır. Bu şansı iyi kullanalım. Çıkaralım, yüzbinin üzerine çıkaralım. Ve bu memleketin kurtuluşunda bir katkımız olsun. Çorbada tuzumuz olsun."





HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

ulusal.com.tr



Fırtınalı hava da yurttaşları evlerine hapsedemedi. Antalyalılar seçim kurullarına akın etti.Onlardan biri, emekli Hava Pilot Tuğgeneral Ramiz İlker. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'i düzeni yola getirecek olan lider olarak değerlendirdi.Perinçek'in Rusya ile dostluğun pekişmesindeki kritik rolünü hatırlatan İlker'in çağrısı netti.Yıllarca vatana hizmet eden deneyimli asker Doğu Perinçek'i Türkiye için son şans olarak değerlendirdi.