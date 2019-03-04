Vatan Partisi belediye başkan adayları yurt genelinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi'nin Adana adayları, dayanışma toplantısında vatandaşlarla buluştu. Aydın Büyükşehir Adayı Yalçın Büyükdağlı, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği şehirler için koruma kanunu çıkarılmasını önerdi. Denizli'de Büyükşehir Adayı Mustafa Güleç, Beyağaç'ta esnafı ziyaret etti. Hatay'da ise Vatan Partisi Büyükşehir Adayı Yunus Özgür Yıldırım, CHP'li rakibi Lütfi Savaş'ın vatandaşlara yönelik tehditkar sözlerine sert tepki gösterdi.

Vatan Partisi'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Hatice Nesrin Kılıçay, dayanışma toplantısında vatandaşlarla buluştu.



Toplantıya, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da katıldı.



Vatan Partisi Aydın Büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği kentler için koruma kanunu çıkarılmasını önerdi.



İlçe belediye başkan adaylarıyla basın toplantısı düzenleyen Büyükdağlı, AKP ve CHP'li rakiplerine seslendi.



CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın, Arsuz'da vatandaşlara yönelik sarfettiği bu tehditkar sözlere, Vatan Partili rakibi Yunus Özgür Yıldırım sert tepki gösterdi.



Vatan Partisi'nin Denizli Büyükşehir Adayı Mustafa Güleç, seçim çalışmalarına Beyağaç'ta devam etti. Güleç, pazar yerinde esnafı dolaştı.





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