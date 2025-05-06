Rapçi Lvbel C5 tutuklandı: Lvbel C5 neden tutuklandı?

Türkiye’nin en çok dinlenen rap sanatçılarından biri olan ve “Lvbel C5” ismiyle tanınan Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rapçi Lvbel C5 tutuklandı: Lvbel C5 neden tutuklandı?
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Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen rapçi, çıkarıldığı Gebze Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Lvbel C5’in, “uyuşturucuya özendirme” suçlamasıyla 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi. Ünlü rapçi, işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

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rapçi tutuklandı
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