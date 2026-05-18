Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı? İşte tüm ayrıntılar

Ulusal Kanal'da Bengü Kantekin’in sunduğu "Gündemin Nabzı" programına konuk olan hukukçu Av. Mustafa Kemal Çiçek, Türkiye gündemini sarsan yasa dışı bahis operasyonları ve Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni Yargı Paketi’ndeki aile hukuku düzenlemelerine ilişkin çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı'nın Antalya merkezli geniş çaplı operasyonlara ilişkin sosyal medya paylaşımını hatırlatan Av. Mustafa Kemal Çiçek, yasa dışı bahis sarmalının toplumsal yapıyı tehdit ettiğini vurguladı. Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu birçok isim hakkında tutuklama kararı verildiğini belirten Çiçek, operasyonların hukuki boyutuna dikkat çekti.

"Milyonlarca Lira Kimlerin Üzerinde? Ucu Kime Dokunursa Dokunsun Gidilmeli"

Yasa dışı bahis organizasyonlarında dönen paraların muazzam büyüklükte olduğunu ifade eden Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu paraların hangi kaynaklardan geldiği, nasıl aklandığı ve kimlerin bu yolla zenginleştiğinin tamamen ifşa edilmesi lazım. Yakalanan şüphelilerin üzerinde çıkan paralar, buz dağının sadece görünen kısmı. Büyük rakamlar kimlerin üzerinde? Bu işin ucu kime dokunacaksa dokunsun sonuna kadar gidilmelidir."

Gayriresmi rakamlara göre 20 milyonun üzerinde vatandaşın bu sarmalın içinde olduğunu belirten Çiçek, bu durumun gençleri hayali zenginleşme tuzağına çekerek aile hayatlarını kararttığını ve toplumsal bir travmaya yol açtığını söyledi.



Aile Hukukuna Neşter: Boşanma Davaları İkiye mi Ayrılıyor?

Programın ikinci bölümünde Meclis gündeminde olan ve boşanma süreçlerini kısaltması beklenen yeni yasa taslağı ele alındı. Boşanma davalarının Türkiye’deki özel hukuk sisteminde en büyük yükü oluşturan, adeta birer ceza davası gibi gergin geçen süreçler olduğunu belirten Av. Mustafa Kemal Çiçek, yeni düzenlemeyle ilgili öngörülerini paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, boşanma davası ile davanın ferileri (tazminat, nafaka, velayet, ziynet eşyaları) birbirinden ayrılacak. Boşanma kısmının ilk celsede hızla sonuçlandırılarak tarafların medeni durumlarının netleştirilmesi, maddi ve manevi çekişmelerin ise ayrı bir süreçte devam etmesi planlanıyor. Çiçek, davanın 6-7 yıl sürmesinin taraflar ve akrabalar arasındaki husumeti tırmandırdığını, sürecin hızlandırılmasının toplumsal dinamikler açısından oldukça faydalı olacağını savundu.



"Nafakayı Önce Devlet Ödesin, İsviçre Modeli Uygulansın"

Nafaka sistemindeki tıkanıklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına değinen Av. Mustafa Kemal Çiçek, gündemi sarsacak bir reform önerisinde bulundu. Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı örneği üzerinden konuşan Çiçek, çarpıcı bir çelişkiye dikkat çekti:

"Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabında 50 milyonun üzerinde para olduğu söyleniyor ancak kendisinin aynı zamanda nafaka borcunu ödememekten dolayı hapis cezası aldığı ifade ediliyor. Bankada bu kadar para varken bu nafaka neden tahsil edilemiyor?"

Bu tür tıkanıklıkların ve nafaka kavgalarının cinayetlere kadar varan trajik sonuçlar doğurduğunu belirten Çiçek, çözüm için İsviçre modelini önerdi:

Devlet Güvencesi: Boşanma sonrasında çocuk ve eşin mağdur olmaması için nafakayı evvela devlet ödemeli.

Mekanizma Devreye Girmeli: Devlet, ödediği bu miktarı kendi haciz ve el koyma mekanizmalarını kullanarak nafaka yükümlüsü olan taraftan (babadan/erkekten) tahsil etmeli.

Şiddet Engellenir: Böylece kadın ile erkek nafaka parası için karşı karşıya gelmez, aradaki kişisel husumet ve gerginlik tırmanmamış olur.

Çiçek, Türkiye'de nafaka yükümlüsü sayısının 1 milyonu geçmeyeceğini tahmin ettiğini belirterek, sosyal devlet ilkesi gereği bu yükün altına devletin girmesinin toplumsal barışa büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.