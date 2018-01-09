Hükümete yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, 2015 yılında aldığı mobilyaların parasını ödemeyince icralık oldu. İcra takibinin kaldırılmasını isteyen Kütahyalı, avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede "Pes artık" dedirtti

Mobilya aldı, parasını ödemedi. İcralık olunca mahkemeye öyle bir dilekçe verdi ki, bu kadarı olmaz artık dedirtti.



Konuşma ve yorumları ile her kesimin tepkisini çeken hükümete yakın yazar Rasim Ozan Kütahyalı, tartışma yaratan bir olaya daha imza attı.



2015 yılında 28 bin liralık mobilya alan Kütahyalı, gerekli ödemeyi yapmadı. İddiaya göre Kütahyalı, parasını isteyen mobilyacıyı da "seni FETÖ'cü ilan ederim" ederek diyerek tehdit etti.



Başka çaresi kalmayan mobilyacı, Rasim Ozan Kütahyalı'yı mahkemeye verdi. Duruşmalara katılmayan Kütahyalı, hakkında mahkemeden icra kararı çıktı.



İcra kararının kaldırılmasını isteyen Kütahyalı, avukatı aracılığıyla bir dilekçe verdi. 1 sayfalık dilekçede Kütahyalı, kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir isim olarak tanıttı. İcra takibinin bu yüzden başlatıldığını savunan Kütahyalı, adının kirletilmek istendiğini ileri sürdü.



Dilekçenin ortaya çıkmasının ardından mobilyacının avukatı Cevat Kazma'dan bir açıklama geldi. Kütahyalı'nın dilekçesine tepki gösteren avukat, "parası ödenmeyen mobilyanın Cumhurbaşkanıyla ne alakası var" dedi.



Rasim Ozan Kütahyalı, bir süre önce çalıştığı özel bir televizyon kurumundan Boşnaklara karşı ırkçı ve nefret dolu sözleri nedeniyle kovulmuştu.



ulusal.com.tr