Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesinin tamamı ortaya çıktı: Örgüt üyesi değilim, operasyon yerinde bir karar

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

İfadede Kütahyalı’ya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği, elektronik para ve dijital para kuruluşlarında hesabı olup olmadığı, para transferlerinin kaynağı ve hakkındaki suçlamalara ilişkin sorular yöneltildi.

ETKİN PİŞMANLIK SORUSU

Kütahyalı’ya, etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılarak, suç örgütünün yapısı, yöneticileri, üyeleri, birlikte hareket ettiği kişiler, yasa dışı bahis faaliyeti, para nakline aracılık eden hesaplar, IBAN’lar, elektronik para ve kripto varlık işlemleri, suç gelirlerinin kimlere aktarıldığı ve mağdur zararının giderilmesine yarayacak bilgi verip vermeyeceği soruldu.

Kütahyalı bu soruya şu yanıtı verdi:

OPERASYON ÇOK DOĞRU BİR KARAR KARAR

“Hayır çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde ben bu operasyonun çok doğru bir karar ve isabetli karar olduğunu düşünüyorum.”

QR KOD VE CEPBANK

Kütahyalı’ya, “Cepbank ve QR kod yöntemi ile para gönderme/çekme yöntemi hakkında bilginiz var mıdır? Bu yöntemleri kullanarak daha önce işlem yaptınız mı?” sorusu yöneltildi.

Kütahyalı şu yanıtı verdi:

“QR evet kullanırım. Cepbank bilmem.”

ELEKTRONİK PARA VE KRİPTO

Kütahyalı’ya elektronik ve dijital para kuruluşlarında ya da borsalarda hesabı olup olmadığı soruldu.

Kütahyalı’nın cevabı şöyle oldu:

“Elektronik ve Dijital para kuruluşlarında veya borsasında hesabım yoktur ve bu zamana kadar hiç kullanmadım bilmiyorum.”

BAŞKASI ADINA HESAP KULLANIMI

İfadede Kütahyalı’ya, başkası adına olan ve kendisinin kullandığı elektronik para, dijital para ve ödeme kuruluşlarında hesap, hesap kartı, internet online işlemleri veya sanal kimlik bulunup bulunmadığı da soruldu.

Kütahyalı bu soruya şu yanıtı verdi:

“Hayır, Elektronik ve Dijital para kuruluşlarında veya borsasında başkası adına hesabım yoktur ve bu zamana kadar hiç kullanmadım bilmiyorum. Bu işlemlere tamamen yabancıyım.”

35 MİLYON 201 BİN 344 TL’LİK PARA GİRİŞİ

MASAK tarafından gönderilen hesap hareketleri ve ödeme kuruluşları özet tablosuna göre Kütahyalı’nın hesabına SIPAY, ELEKSE, FZYPAY, Birleşik Ödeme, Faturamatik ve şüpheli şirket olarak değerlendirilen Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri üzerinden 09.06.2021 - 03.06.2024 tarihleri arasında toplam 192 işlemde 35 milyon 201 bin 344,75 TL para girişi olduğu soruldu.

Kütahyalı’ya, bu paraların hangi amaçla gönderildiği, ödeme kuruluşlarıyla ticari sözleşmesi bulunup bulunmadığı ve transferlerin yasa dışı bahis gelirlerinin toplanması, aktarılması veya katmanlaştırılması kapsamında kullanılıp kullanılmadığı yöneltildi.

'KREDİ KARTINI DÖNDÜRME’ SAVUNMASI

Kütahyalı şu yanıtı verdi:

“Bir önceki soruda verdiğim cevapta anlattığım gibi bu tutar benim kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Benim kredi kartımdan para çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Bir çok kez işlem yaptığım için meblağ aşırı yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarını bilmem bu kuruluşlarında hesabım yoktur. Bu kuruluşları ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim.”

Kütahyalı, yaptığı işlemlerin kredi kartından işlem yaptırarak kendi hesabına nakit yatırılması olduğunu söyledi.

Kredi kartı borçlarını döndürebilmek için bu işe başladığını belirten Kütahyalı, zaman zaman gelen tutarlarla yatırım yaptığını, altın ve döviz aldığını ifade etti.

Servet Sağlam ve Mehmet Güneş isimli iki esnafa kredi kartı ve sanal kartlarından para çektirdiğini söyleyen Kütahyalı, Perpa isimli çarşıda yan yana dükkânları bulunan bu kişilerle yaptığı işlemlerin yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini anlattı.

'TÜM HAYATIM ARAŞTIRILSIN'

Kütahyalı, kendisine para gönderen kişi ya da firmaları tanımadığını belirterek, onları muhtemelen Mehmet Güneş ve Servet Sağlam’ın tanımakta olduğunu söyledi.

Kütahyalı ifadesinde, “TCK 220 kapsamında hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur burada belirtilen ve bana isnat edilen bu suçlamaların kenarından bile geçmedim.” dedi.

Ayrıca, “Hayatımda kesinlikle resmi dahil olsa da bahis oynamadım. Tüm hayatım araştırılsın bahis ve kumarın izine rastlanılmaz.” ifadelerini kullandı.

Kripto para cüzdanı olmadığını, elektronik para kuruluşlarıyla ilgisi ve hesabı bulunmadığını belirten Kütahyalı, bana para gönderen şahıslar problemli ise bunları Mehmet Güneş ve Servet Sağlam’ın bileceğini söyledi.

Kütahyalı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini de ifade etti.

'EŞİMİN DÜŞÜK YAPMA İHTİMALİNDEN KORKUYORUM'

Kütahyalı ifadesinde ailesine ilişkin de beyanda bulundu.

“Eşim hamiledir ve her gün ağlamaktadır düşük yapması ihtimalinden korkuyorum ayrıca 12 yaşındaki 2 kızım da 2 gündür akran zorbalığı yaşamaktadır ve tüm gün ağlamaktadırlar.” dedi.

Hakkındaki haberlerin çoğunun uydurma olduğunu savunan Kütahyalı, hamile eşi ve iki kızına kavuşmak istediğini ifade etti.

GELEN PARA TRANSFERLERİ SORULDU

Kütahyalı’ya farklı kişiler ve şirketler tarafından bazı şahıslara gönderilen para transferleri de soruldu.

Soruda, Gülabi Gül isimli şahsa Buğra Erzincanlı, Oğuz Yarar ve Muhammed Demir tarafından; Mehmet Güneş isimli şahsa Buğra Erzincanlı ve Oğuz Yarar tarafından; Güneş Yıldırım isimli şahsa Buğra Erzincanlı ve Muhammed Demir tarafından; Özgür Sağat isimli şahsa Feryat Tatar tarafından; Alper Mehmet Temel Yiğit isimli şahsa ise Buğra Erzincanlı, Avensis Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi, Vallex Bilişim Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Limited Şirketi ve Boney Bilişim Bilgisayar Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından para transferi yapıldığı belirtildi.

Kütahyalı’ya bu paraların kim tarafından, hangi ilişki kapsamında gönderildiği, kaynağının ne olduğu, söz konusu şahıs ve şirketleri tanıyıp tanımadığı soruldu.

Kütahyalı şu yanıtı verdi:

“Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine senden bu kadar faiz ödüyorsun git Perpa’ya kartından para çektir düşük faizle öde bu şekilde kredi kartlarını döndür dedi. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve Perpa’da araştırma yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı. Ben de bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet Güneş ve Servet isimli şahıslarla tanıştım. Bu şahıslarla güven oluştu ve ben de kredi kartım bilgilerini vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşuna ait bir para değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan kesinlikle Mehmet Güneş hariç bir başka kimseye para çıkışı olmamıştır.”

