Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı dev operasyonda şok ayrıntı: Her şey o telefonla başladı!

Dev soruşturmanın, 2024 yılında düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen bir cep telefonunun şifresinin siber polisi tarafından kırılmasıyla başladığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren dev bir suç şebekesini gün yüzüne çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz teknik ve fiziki takibiyle derinleşen dosya; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suç zincirinin nasıl işletildiğini kanıtlarıyla ortaya koydu.

Şifreli Telefon Örgüt Şemasını Ele Verdi

Uluslararası nitelikteki bu suç ağının deşifre edilmesini sağlayan ilk halka, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir dolandırıcılık operasyonu oldu. Örgüt üyesi Serdal Tanak'ın ikametine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Tutuklanan Tanak’ın cep telefonunun şifresini uzun uğraşlar sonucu kırmayı başaran siber polisi, cihaz içerisindeki dijital verilerde örgütün gizli şemasına, işleyiş mekanizmasına ve yönetim kadrosunun yazışmalarına ulaştı. Yapılan incelemede, Serdal Tanak’ın örgüt liderinden aldığı talimatlarla organizasyonun yönetiminde aktif rol oynadığı belirlendi.

Kütahyalı MASAK Raporlarıyla Dosyaya Girdi: 200 Milyar TL'lik Trafik!

Siber polisinin dijital verileri inceleyerek delil toplamasının ardından, soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı da (MASAK) dahil oldu. Yürütülen mali incelemeler ve hazırlanan ayrıntılı MASAK analiz raporlarının ardından, Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki suç detaylarına ulaşılarak şüpheli sırayla dosyaya eklendi. Örgütün banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden yürüttüğü para trafiğinin büyüklüğü ise dudak uçuklattı. Yapılan analizlerde yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti saptandı.

Operasyon Tarihini Akraba Düğünü Belirledi

Soruşturmanın en kritik figürü olan örgüt elebaşısı Selahattin Akın Uzun’un, 2022 yılında suikasta kurban giden Halil Falyalı ve yakın çevresiyle dijital veriler ile operasyonel merkez yönetimi için ortaklık kurduğu tespit edildi. Karadağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olarak örgütü tamamen yurt dışından yöneten ve Türkiye’ye daha önce hiç ayak basmayan Uzun’un, bir akrabasının düğününe katılmak üzere İstanbul’a geleceği istihbaratı alındı. Emniyet güçleri, operasyon planını tamamen bu düğün tarihine göre şekillendirdi. Türkiye'ye giriş yapan Uzun, henüz düğünün yapılacağı salona gidemeden düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalandı.

Örgüt üyelerinin "Akın abi" olarak hitap ettiği Selahattin Akın Uzun'u, illegal sistemden elde edilen gelirden yüzde 70 oranında aslan payı aldığı belirlendi. Oldukça profesyonel bir finansal ağ kuran Uzun'un, tüm para hareketlerini günlük ve haftalık raporlar halinde alt kadrolardan isteyerek bizzat denetlediği de delillerle belgelendi.

Aralarında Banka Yöneticileri, Polisler ve Avukatlar da Var: 135 Tutuklama

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 161 kişi gözaltına alınırken; şüphelilere ve paravan şirketlere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki yasal süreçlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevinde bulunan Serdal Tanak’ın da yer aldığı 135 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.