banner1005
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Hürriyet gazetesinden istifa etti
Hürriyet gazetesinden istifa etti
'Sergen Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacağız'
'Sergen Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacağız'
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Rauf Denktaş anıtının Makarios heykeli olarak yansıtılmasına tepkiler büyüyor

Rauf Denktaş anıtının Makarios heykeli olarak yansıtılmasına tepkiler büyüyor. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan anıtın önünde açılama yapan Denktaş'ın torunu Avukat Pınar Denktaş "Anıt amacına uygun olmayarak Makarios heykeli olarak gösterildi. Dedem yaşasaydı çok üzülürdü" dedi. Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş da "Makarios'un kim olduğunun anıtta yazdığını" söyledi.

Rauf Denktaş anıtının Makarios heykeli olarak yansıtılmasına tepkiler büyüyor

Rauf Denktaş heykelinin yanında bulunan,Kıbrıs Ortodoks Kilisesi başpiskoposu Makarios rölyefiyle ilgili tartışmaya Kıbrıs Platformu ve Denktaş'ın ailesi tepki gösterdi. 

Anıt heykeltıraş Azmi Sekban tarafından, İstanbul Beylikdüzü’nde yapıldı. Yapılan anıtta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsü canlandırıldı.

Ancak anıtta sadece Makiros heykeline odaklananlar oldu. 

Yapılan haberler üzeine Denktaş'ın torunu  Avukat Pınar Denktaş ve  Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş anıtın önünde açıklama yaptı.

Avukat Pınar Denktaş, "Bu anıt amacına uygun olmayarak Makarios heykeli olarak gösterildi. Dedem yaşasaydı çok üzülürdü" dedi.

Anıtta bir tarih anlatıldığını vurgulayan, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, "Burada olmayabilirdi ama Makarios'un kim olduğunu zaten anıtı çevreleyen yazılarda görüyorlar" diye konuştu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Rauf Denktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.