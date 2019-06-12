Rauf Denktaş anıtının Makarios heykeli olarak yansıtılmasına tepkiler büyüyor. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan anıtın önünde açılama yapan Denktaş'ın torunu Avukat Pınar Denktaş "Anıt amacına uygun olmayarak Makarios heykeli olarak gösterildi. Dedem yaşasaydı çok üzülürdü" dedi. Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş da "Makarios'un kim olduğunun anıtta yazdığını" söyledi.

Rauf Denktaş heykelinin yanında bulunan,Kıbrıs Ortodoks Kilisesi başpiskoposu Makarios rölyefiyle ilgili tartışmaya Kıbrıs Platformu ve Denktaş'ın ailesi tepki gösterdi.



Anıt heykeltıraş Azmi Sekban tarafından, İstanbul Beylikdüzü’nde yapıldı. Yapılan anıtta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsü canlandırıldı.



Ancak anıtta sadece Makiros heykeline odaklananlar oldu.



Yapılan haberler üzeine Denktaş'ın torunu Avukat Pınar Denktaş ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş anıtın önünde açıklama yaptı.



Avukat Pınar Denktaş, "Bu anıt amacına uygun olmayarak Makarios heykeli olarak gösterildi. Dedem yaşasaydı çok üzülürdü" dedi.



Anıtta bir tarih anlatıldığını vurgulayan, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, "Burada olmayabilirdi ama Makarios'un kim olduğunu zaten anıtı çevreleyen yazılarda görüyorlar" diye konuştu.







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