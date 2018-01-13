Kuzey Kıbrıs denilince akla efsanevi hürriyet savaşçısı Rauf Denktaş gelir. Bugün Denktaş'ın 6'nci ölüm yıl dönümü. Vatan aşığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyoruz

Hürriyet aşkıyla çıktı yola. Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesine adadı. Devlet kurdu, yönetti... 88 yıllık ömrünün her anında mücadele etti.



6 yıl oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş aramızdan ayrılalı... Kod adı TOROS'tu Türk Mukavemet Teşkilatı'nda. EOKA'ya karşı kurmuştu TMT'yi... Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti için direnişi örgütlemişti Dr. Fazıl Küçük ile birlikte...



Kıbrıs'ta savcılık yapıyordu tâki emperyalist Batı'nın Kıbrıs'ı Yunanistan ile birleştirmek istediği güne kadar. 1949'da savlıktan istifa etti... Hürriyet kavgası başlamıştı.



İki toplumlu devlet yapısı çökünce 1958 yılında Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'dan Ada'ya asker gönderilmesini istedi, Rauf Denktaş. 16 Ağustos 1960'da 650 kişilik Türk Alayı Magosa Limanı'na ayak bastı.



Kıbrıs Rum yönetimi Rauf Raif Denktaş'ı 1964'te "istenmeyen adam" ilan etti. Ada'ya girişi yasakandı. Ama o bu karara uymadı Ada'ya gizlice girerken yakalandı. Yoğun diplomatik girişimlerin ardından Türkiye'ye gönderildi. Kıbrıs'a giriş yasağı 1968'e kadar sürdü.



Ada'da huzur kalmamıştı. İngiltere ve Amerika'nın desteğini alan Rumlar Türk halkına zulmetmeye başlamıştı. 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Denktaş, harekatı ardından Ulusal Birlik Partisi'ni kurdu. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin devlet başkanı seçildi. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilan edildi. Yeni devletin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'tı...



KKTC'yi ortadan kaldırmayı planlayan Annan Planı'na karşı mücadele yürüttü, 2005 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'na yeniden aday olmadı. Görevi bıraktı ancak mücadeleyi bırakmadı. Hem Kıbrıs siyasetinde etkisini korudu, hem de Türkiye'nin Ermeni sorununu çözmek için Talat Paşa Komitesi'nin başına geçti.



Lozan, Paris, Berlin eylemleriyle Avrupa'da Türklerin haklı mücadelesinin lideri oldu. Ömrünün son günlerine kadar mücadeleyi bırakmadı.



Ve Rauf Denktaş, Ulusal Kanal'a da omuz verirdi. Ulusal Kanal'ın yaşamasına her zaman büyük kıymet gösterdi.



Kıbrıs Davası'nın simgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu cumhurbaşkanı büyük devlet adamı Rauf Denktaş'ı ölümünün 6. yılında özlem ve şükranla anıyoruz.



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