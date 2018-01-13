Dışişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Rauf Denktaş'ın vefat yıldönümü nedeniyle birer anma mesajı yayımladı

Vatan sevdalısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölüm yıldönümünde anma mesajları geldi.



Dışişleri'nin yayımladığı mesajda, Denktaş'ın her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik sergilediği, kalplerde ve tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacağı belirtildi.



"DIŞİŞLERİ'NDEN DENKTAŞ MESAJI: Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Rauf Denktaş'ın izinde sürdürdüğü kararlı mücadelenin, Ada'nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanına dönüşmesine vesile olacağı inancıyla, merhum Denktaş'ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Denktaş'ı anma mesajını twitter üzerinden paylaştı.



Kılıçdaroğlu mesajında "Tüm yaşamını KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele ederek geçiren, değerli devlet adamı Rauf Denktaş'ı vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



Bir mesaj da KKTC Başbakan Yardımcısı, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş tarafından yayımlandı. Serdar Denktaş sosyal medyadan yayımladığı mesajında babasına "İçin rahat olsun" diye seslendi.



"SERDAR DENKTAŞ'TAN BABASINA MESAJ: Bizim gidecek başka yerimiz yok, bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşayacağız ve bu topraklarda öleceğiz diyorsak, bunun adı devlettir… İşte tüm bunlar için, egemenlik, bağımsızlık, özgürlük ve bu devlet için ömrünü adayan lider, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı 6. ölüm yıldönümünde özlemle ve saygıyla anıyoruz… İçin rahat olsun baba."



ulusal.com.tr