Peki kimdir bu Recep Altepe? Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ elemanlarına destek çıkmakla eleştirilen bir isimdi. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra FETÖ'ye karşı sessiz tutumuyla biliniyordu. 15 Temmuz'dan sonra da birlikte çalıştığı 6 yönetici görevden alınmıştı.

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İstifasını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin sağ kolunun da aralarında bulunduğu 6 yönetici FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden alınmıştı.



Recep Altepe, Büyükşehir'deki FETÖ elemanlarına destek çıkmakla eleştiriliyordu. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra tüm yurtta paralel yapıya yönelik tasfiye harekatı başlatırken, Altepe bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.



Başkan Altepe, belediyedeki paralel yöneticilerle çalışmayı sürdürmüştü.



Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra belediyedeki 6 yönetici görevden alındı. Altepe'nin sağ kolu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar da emekliye ayrıldı. Seyfettin Avşar’ın yerine, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa altın vekaleten atandı.



ulusal.com.tr