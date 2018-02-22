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Recep Gürkan ABD Başkonsolosu'nun randevu talebini reddetti

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jannifer L. Davis, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüşmek istedi. Gürkan, randevu talebini şehit ve gaziler için yapılacak etkinlikler nedeniyle geri çevirdi.

Recep Gürkan ABD Başkonsolosu'nun randevu talebini reddetti

Başkonsolos rendevu istedi, Belediye başkanı geri çevirdi. 

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jannifer L. Davis,   Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile 21 Şubat'ta görüşmek istedi.

Ancak Belediye başkanı rendevu talebini reddetti. Bunu da bir yazı ile iletti. Yazıda randevunun istendiği gün Afrin'de şehit olan asker ve gaziler için etkinlik yapılacağı belirtildi. 

Belediye başkanı 21 Şubat günü, şehit ve gazi olan Mehmetçikler için il merkezindeki 31 camide vatandaşlara 10 bin paket helva dağıtım etkinliği düzenledi.

Gürkan, ABD Başkonsolosluğu'na iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı:

"İlgili sayılı yazınıza istinaden; ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis'in 21 Şubat 2018 tarihinde belediyemizi ziyareti ile ilgili randevu talebi değerlendirilmiş olup; anılan tarihte, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatta şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimizle ilgili etkinliğimiz olduğundan randevu verilememektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim."

Edirne Belediyesi, ABD Başkonsolosu Jannifer L. Davis'in randevu talebinde bulunduğu 21 Şubat günü, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve  gazi olan Mehmetçikler için il merkezindeki 31 camide vatandaşlara 10 bin paket helva dağıtım etkinliği düzenledi.

Etiketler; #recep gürkan #abd #chp
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