Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararı
Mazbata iptal kararı çıktı. Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş oldu.
Sandık kurullarının teşkili
Yeniden, kanuna uygun bir şekilde yapılacak" dedi.
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi
Siyasi partiler, aynı adaylarla seçime gidebilirler, ölüm ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler.
Ayrıntılar gelecek...
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