Reha Muhtar hayatını kaybetti!

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede yoğun bakım ve tedavi altında olan ünlü televizyoncunun, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun yıllar boyunca kendine has sunum tarzı, hazırladığı sıra dışı haber programları ve Türk televizyonculuğuna kazandırdığı dinamizmle hafızalara kazınan Reha Muhtar, bir süredir sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi görüyordu. Hastane yetkililerinden ve yakın çevresinden alınan ilk bilgilere göre, ünlü sunucunun çoklu organ yetmezliği ve geçirdiği kritik tedavi süreçlerinin ardından bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğu bildirildi.