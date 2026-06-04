Reha Muhtar hayatını kaybetti: Vasiyeti gündem oldu

Acı haber başta medya camiası olmak üzere tüm sevenlerini derin bir yasa boğarken, usta gazetecinin vefatının hemen ardından geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı sarsıcı bir paylaşım yeniden gündemin merkezine oturdu. Eski eşi ünlü oyuncu Deniz Uğur’a yönelik sert ifadeler barındıran o paylaşım, magazin dünyasında büyük bir "vasiyet" tartışmasının fitilini ateşledi.

BODRUM'DA KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ve kronik sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Reha Muhtar'ın vefatına ilişkin ilk tıbbi detaylar da netleşti. Edinilen bilgilere göre ünlü televizyoncu, tatil için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde ani bir sağlık problemi yaşayarak acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji uzmanları tarafından yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda Muhtar'a "kalp yetmezliği" teşhisi konuldu ve derhal müşahede altına alınarak tedavi süreci başlatıldı. Ancak klinik ortamda tedavisi sürerken aniden durumu ağırlaşan usta isim, doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Vefat haberi sonrası sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı.

"DENİZ UĞUR CENAZE ME GELMESİN" PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Usta gazetecinin ölümünün ardından, sosyal medya platformlarında adeta paylaşım rekorları kıran geçmiş tarihli bir tweet adli ve insani bir vasiyet olarak nitelendirilmeye başlandı. Reha Muhtar'ın geçmiş yıllarda kendi resmi sosyal medya hesabından yaptığı ve adeta bugünleri işaret ettiği anlaşılan şok paylaşımında, "Sevenlerime açık vasiyetimdir; Deniz Uğur ölürsem cenazeme kesinlikle gelmesin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Muhtar'ın vefatıyla birlikte yeniden dolaşıma giren ve binlerce yorum alan bu paylaşım, cenaze töreni öncesinde aile ve yakın çevre arasında gizli bir krizin doğmasına neden oldu.

GEÇMİŞTEKİ VELAYET SAVAŞLARI VE MAHKEME SÜREÇLERİ

Magazin kulislerini hareketlendiren bu ağır vasiyetin arka planında, ikilinin geçmişte yaşadığı sancılı ayrılık süreci yatıyor. Reha Muhtar ile Deniz Uğur, uzun yıllar boyunca fırtınalı ilişkileriyle magazin basınının en çok konuştuğu çiftler arasında yer alıyordu. Ayrılık kararının ardından ikili arasındaki ipler tamamen kopmuş, özellikle ortak çocuklarının velayeti, nafaka talepleri ve aile içi gizli kalması gereken iddialar nedeniyle taraflar defalarca mahkeme salonlarında karşı karşıya gelmişti. Karşılıklı ağır suçlamaların havada uçuştuğu o adli süreçlerin yarattığı psikolojik kırılmanın, Reha Muhtar'a bu vasiyet paylaşımını yaptırdığı belirtiliyor. Toplumun gözü şimdi usta televizyoncunun cenaze takvimine ve Deniz Uğur'un sergileyeceği tavra çevrildi.