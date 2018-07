Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 43'ü tutuklu 57 sanık hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Başkanı Halit İçdemir davada bir sanık hakkında da iddianame düzenlendiğini belirtti. Böylece davada sanık sayısı 58'e yükselmiş oldu.

Öte yandan mahkeme başkanı İçdemir söz verdiği Abdulkadir Masharipov'un ellerinin kelepçeli olduğunu görünce "Kelepçeyi çıkarın, Öyle şey mi olur? Fark etmedik onu. Bir daha duruşma salonunda kelepçe takılmayacak. Dikkatimizi çekmedi. Kelepçe takılmayacak" diyerek jandarmayı uyardı. Kelepçe çıkarılmasının ardından konuşan Abdulkadir Masharipov, "Savunma yapmak için hazır değilim şu an" dedi.



MASHARİPOV SANIKLARDAN AYRI YERE OTURTULDU

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada

saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu sanık hazır bulundu. Taraf avukatlarının ve müştekiler de duruşmaya katıldı. Masharipov önceki duruşmalarda da olduğu gibi diğer sanıklardan ayrı yere oturtuldu.



SANIK SAYISI 58'E YÜKSELDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın yargıtay'a üye seçilmesinin ardından, davada en kıdemli üye olan Halit İçdemir mahkemenin yeni başkanı oldu. Mahkeme Başkanı İçdemir , Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlendiğini belirtti. Davada sanık sayısı 58 olurken, tutuklu sanık sayısı da 44'e yükselmiş oldu.



SANIK: TÜRKİYE'YE İYİ BİR YAŞAM İÇİN GELDİM

Savunmasını yapmak için kürsüye gelen sanık Seyiti Kaiseerjiang 17 Şubat 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını, Zeytinburnu'nda ev tuttuğunu, 1 Mayıs 2016'da da evlendiğini ve Kayseri'ye yerleştiğini anlattı. Sanık Seyiti Kaiseerjiang

"Eşimin hamile olduğunu fark ettim. Kaynanam eşime bakacağını söyledi. Biz de İstanbul'a gelerek kaynanamın evine yerleştik. Bir yandan da ev aramaya başladım. İbrahim ile karşılaştım. Bana ev konusunda yardımcı olacağını söyledi ve ben de pasaportumu verdim. Bir kaç gün kendisine ulaşamadım. Yılbaşı gelmişti, ben onu ararken o beni aradı. Buluştuk bana 'Ev işini çözemedim' dedi ve pasaportumu verdi" diye konuştu. Çalışmak için Sultanbeyli'ye yerleştiğini, polislerin gelerek kendisini gözaltına aldığını belirten sanık şunları söyledi: Benim hiçbir suçum yok. Hiçbir örgüte üye değilim. Türkiye'ye iyi bir yaşam için geldim. Abdulkadir Masharipov'u görmedim, tanımıyorum. Beraatimi istiyorum."



ESKİ İFADELERİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme Başkanı İçdemir, sanık Seyiti Kaiseerjiang karakolda verdiği "...İbrahim bana Suriye'de İslam devleti kurulduğunu söyledi ve videoları izletti. Ustad olarak bahsettiği Uygur asıllı kişinin evine götürdü. Abdulkavi, İslam devletini anlattı. ".....Olay gecesi sabahı eve saat 08.00'de Abdulkadir Masharipov geldi. Yaralıydı ve üzerinde barut kokusu vardı...." şeklindeki ifadelerini okudu. Sanık Seyiti Kaiseerjiang "Ben bunları söylemedim. Şimdi ilk kez sizden duyuyorum. Ağzımdan böyle birşey çıkmadı. O eve gitmedim. O kişiyi (Abdulkadir Masharipov'u) tanımıyorum" dedi ve eski ifadelerini kabul etmediğini söyledi.



ABDULKADİR MASHARİPOV: SAVUNMA YAPMAK İÇİN HAZIR DEĞİLİM ŞU AN

Ardından Mahkeme Başkanı İçdemir, Abdulkadir Masharipov'un savunma yapıp yapmayacağını sordu. Ayağa kalkan Abdulkadir Masharipov'un ellerinin kelepçeli olduğunu gören mahkeme başkanı İçdemir "Kelepçeyi çıkarın, Öyle şey mi olur? Fark etmedik onu. Bir daha duruşma salonunda kelepçe takılmayacak. Dikkatimizi çekmedi. Kelepçe takılmayacak" diyerek jandarmayı uyardı. Bunun üzerine jandarmada Abdulkadir Masharipov'un kelepçelerini çıkardı. Söz alan Abdulkadir Masharipov "Savunma yapmak için hazır değilim şu an" diye cevap verdi. Duruşmaya ara verildi.



İDDİANAME

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.