39 kişinin hayatını kaybettiği Reina Katliamı davasında 5 sanık için tahliye kararı verildi. 29 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verilen dava 18 Şubat 2019'a ertelendi.

Ortaköy'de eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısı ile ilgili dava sürüyor.



39 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama ilişkin davada aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanık yargılanıyor.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesin'de görülen davanın son duruşmasında 5 sanık için tahliye kararı verildi.



Sanık avukatları müvekillerinin suça karışmadıklarını, tutululuk sürelerinin yeterli olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.



Saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen sanık Masharipov’a savunmasını hazırlaması için son kez süre verildi.



Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat 2019’a erteledi.



ulusal.com.tr