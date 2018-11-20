banner999
Facebook ve Instagram Çöktü
Facebook ve Instagram Çöktü
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Cubeyr, CIA'ya tepki gösterdi
Prim borçlarına taksit imkânı
Prim borçlarına taksit imkânı
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'
'Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar'

Reina katliamı davası

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina Katliamı davasında 5 sanık için tahliye kararı verildi. 29 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verilen dava 18 Şubat 2019'a ertelendi.

Reina katliamı davası

Ortaköy'de eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısı ile ilgili dava sürüyor. 

39 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama ilişkin davada aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanık yargılanıyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesin'de görülen davanın son duruşmasında 5 sanık için tahliye kararı verildi. 

Sanık avukatları müvekillerinin suça karışmadıklarını, tutululuk sürelerinin yeterli olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen sanık Masharipov’a savunmasını hazırlaması için son kez süre verildi. 

Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat 2019’a erteledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #reina
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.