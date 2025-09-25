Rekabet Kurulu'ndan Spotify’a soruşturma: “Ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama” iddiası!

Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, Rekabet Kurulu’nun radarına girdi. Kurul, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren şirket hakkında resmi soruşturma açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, soruşturmanın “ayrımcılık” ve “yıkıcı fiyatlama” iddialarına odaklandığı belirtildi.

Rekabet Kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:

Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek."