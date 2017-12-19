Batman Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi'nde dolaşan peçeli öğrenciler rektörlüğü harekete geçirdi. Bu olayın 28 Şubat ile bağdaştırılması sonrası Rektör Prof.Dr. Durmuş Aydın, açıklama yaptı. Olayı FETÖ'nün kurmuş olduğu bir tuzak olarak değerlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Batman Üniversitesi rektöründen İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına kıyafet uyarısında bulundu.



Kimlikleri anlaşılmayan öğrenciler hakkında Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Durmuş Aydın'dan açıklama geldi.



Aydın aynı zamanda bu olayları Fetö'nün kumpası olarak değerlendirdi.



ulusal.com.tr