Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Remzi Çiçek ve arkadaşları için Kapıkule Sınır Kapısı’nda eylem yapıldı. Yçıklamanın ardından polis ve jandarma gruptakilerle görüşerek, parka girişi önleyen tırın içeri çekilmesini istedi

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir grup tır şoförü, Suudi Arabistan’da tutuklu olan arkadaşlarının cezasının kaldırılması için eylem yaptı.



Kapıkule Tır Parkı önünde toplanan yaklaşık 30 tır şoförü adına açıklama yapan Burhan Oğuz, tır şoförü arkadaşları Remzi Çiçek'in 4 yıl önce Suudi Arabistan’da aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.



Seslerini duyurmak amacıyla kontak kapattıklarını ifade eden Oğuz, “Arkadaşımızı çarşamba günü idam edecekler, onu idam sehpasından almamız için, sesimizi duyurmak için böyle bir eylemde bulunuyoruz." dedi.



Arkadaşlarının suçsuz olduğuna inandıklarını, tüm uluslararası şoförlerin yüklerinin içerisinde ne olduğunu bilmeden taşımacılık yaptığını kaydeden Oğuz, "Ben 18 yıldır şoförüm, depolardan yüklediğimiz konteynırlarda ne var bilemeyiz. Koli yüklüyoruz ama kolilerde ne var bilemeyiz. Remzi ağabeyimiz suçsuzdur. Taşıdığı yükte uyuşturucu çıkmış, içerisinde ne olduğunu nereden bilebilir? ” diye konuştu.



Açıklamanın ardından polis ve jandarma gruptakilerle görüşerek, parka girişi önleyen tırın içeri çekilmesini istedi.



Şoförlerde kontak kapatma eylemini park içerisinde sürdüreceklerini ifade ederek, tır parkına geçiş yaptı.