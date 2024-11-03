Resmi Gazate'de yayımlandı: 1434 personel alımı yapılacak!

Kurumların Resmi Gazete'de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlara göre kamuya 1434 personel alımı yapılacak.

32 KAMU KURUMU PERSONEL ALACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 32 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 1.434 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 3 Bakanlık, 15 belediye, 3 kalkınma ajansı, 3 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Eti Maden, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, YÖK veTÜİK olmak üzere 32 kamu kurumu 4.313 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak?

MSB TABİP VE ÖĞRETMEN ASKERİ PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 50 pratisyen tabip, 20 pratisyen diş tabibi, 2 eczacı, 4 atletizm alanında, 4 atış alanında, 4 kicks bocks alanında olmak üzere 12 beden eğitimi öğretmeni; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 30 pratisyen tabip, 2 pratisyen diş tabibi, 3 yelken alanında, 1 kürek alanında, 1 atış alanında, 1 kick bocks alanında olmak üzere 9 beden eğitimi öğretmeni; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 20 pratisyen tabip, 2 atletizm alanında, 2 atış alanında, 2 kicks bocks alanında olmak üzere 6 beden eğitimi öğretmeni alacağını duyurdu.17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PİLOT SINIFINA MUVAZZAF SUBAY ALINACAK

Bakanlık, pilot sınıfı için mühendislik ve pilotaj bölümlerinden mezun 112 erkek 8 kadın olmak üzere toplamda 120 muvazzaf subay alacağını duyurdu.24 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TÜİK 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı; Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 2 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli ağ uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı (Linux), 1 kıdemli devops uzmanı alacağını duyurdu.21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 adet eski hükümlü işçi alımı yapacağını duyurdu.31 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 8 adet Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcısı alınacak.21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 inşaat mühendisi, 1 orman mühendisi, 1 şehir bölge plancısı, 3 sıhhi tesisatçı, 2 inşaat teknisyeni, 2 elektrik teknisyeni, 2 marangoz, 1 boyacı, 1 kaynakçı, 1 sesçi, 1 bahçıvan olmak üzere toplamda 20 adet personel alımı yapacak.21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan kadrolara 12 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.28 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI YAPACAK ÜNİVERSİTELER:

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü; 45 hemşire, 13 sağlık teknikeri (6 anestezi, 3 ameliyathane hizmetleri, 2 patoloji, 2 diyaliz), 3 büro personeli, 35 destek personeli (10 kadın, 25 erkek) olmak üzere toplamda 100 sözleşmeli personel alımı yapacak.21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü; 78 hemşire, 7 sağlık teknikeri ve 1 perfüzyonist olmak üzere toplamda 86 sözleşmeli personel alımı yapacak.25 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVESİTESİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; 30 hemşire, 2 fizyoterapist, 1 çocuk gelişimcisi, 12 sağlık teknikeri, 10 büro personeli, 1 mühendis, 2 tekniker, 1 teknisyen, 28 destek personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 89 sözleşmeli personel alımı yapacak.25 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

HACIABDULLAH BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı bünyesine 1 zabıta memuru ve lise ve dengi okuldan mezun 1 memur alınacak.4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 310 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı, 310 lojistik ve bando alt branşlı uzman erbaş alacağını duyurdu.23 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ETİ MADEN

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bidagiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne 2 engelli işçi alımı yapacağını bildirdi.4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde istihdam etmek üzere bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 uzman, 1 hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman ve 1 destek personeli alacağını duyurdu.4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SAVUR BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Mardin ili Savur Belediye Başkanlığı bünyesine, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Türkçe Öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 1 eğitmen alacak.11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ALIMI YAPACAK

Türk Akreditasyon Kurumu 2 koruma ve güvenlik görevlisi ve 2 temizlik personeli olmak üzere 4 adet personel alımı yapılacak.31 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Sağlık Bakanlığı 3 kıdemli yazılım mimarı, 7 kıdemli yazılım uzmanı, 3 veri tabanı uzmanı, 3 kıdemli ağ güvenliği uzmanı, 1 ağ güvenliği uzmanı, 2 Linux sunucu uzmanı, 1 Windows sunucu uzmanı, 5 siber güvenlik uzmanı, 1 sızma testi uzmanı olmak üzere toplamda 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak.30 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.1 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu; 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 destek personeli (3 şoför, 7 temizlik/basit bakım) olmak üzere toplamda 14 sözleşmeli personel alımı yapacak.4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına TR81 Bölgesinin (Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 uzman alımı yapılacak.11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SERHAT KALKINMA AJANSI

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden birinde görevlendirmek üzere Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Ziraat Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, İktisat, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden birinden mezun 2 uzman alacak.17 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI YAPACAK BELEDİYELER:

BİGA BELEDİYESİ

Çanakkale ili Biga Belediye Başkanlığı bünyesine mühendis pozisyonu için 2 sözleşmeli personel alımı yapılacak.11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

HINIS BELEDİYESİ

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığına 1 adet inşaat mühendisliği bölümü mezunu mühendis alınacak.12 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

REYHANLI BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığı bünyesine 1 veteriner hekim alacak.4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

GELİBOLU BELEDİYESİ

Çanakkale ili Gelibolu Belediye Başkanlığı bünyesine İnşaat Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 tekniker alacak.18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 96 itfaiye eri alınacak.18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 300 itfaiye eri alacak.18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MUCUR BELEDİYESİ

Kırşehir ili Mucur Belediye Başkanlığı bünyesine herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan en az C sınıfı sürücü belgesine sahip ve KPSSP94 puan türünden en az 65 alan 1 itfaiye eri alınacak.20 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MANAVGAT BELEDİYESİ

Antalya ili Manavgat Belediye Başkanlığı bünyesine 1 arkeolog, 1 sanat tarihçisi, 8 zabıta memuru olmak üzere toplamda 10 adet memur alımı yapılacak.2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ALANYA BELEDİYESİ

Antalya ili Alanya Belediye Başkanlığı bünyesine 10 adet zabıta memuru alınacak.2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BİLECİK Belediyesi

Bilecik İl Özel İdaresi bünyesine 3 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 harita mühendisi, 1 maden mühendisi olmak üzere toplamda 6 sözleşmeli personel alımı yapılacak.2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AĞLI BELEDİYESİ

Kastamonu ili Ağlı Belediye Başkanlığı bünyesine 1 mimar alınacak.4 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ABDİPAŞA BELEDİYESİ

Bartın ili Abdipaşa Belediye Başkanlığı bünyesine bir harita mühendisi alınacak.9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 11 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 45 adet itfaiye eri alınacak.9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.