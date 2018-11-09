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Resmi Gazete'de yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro

Başkanlığın merkez teşkilatına 376, taşra teşkilatına 8 bin 113 kadro ihdasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro

Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro ihdas edildi.

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatına kadro ihdasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez teşkilatına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Taşra teşkilatına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyanet işleri başkanlığı
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