Resmi Gazete yayımlandı: Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Resmi Gazete yayımlandı: Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet
AA

Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Resmi Gazete yayımlandı: Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet - Resim : 1

17 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları17 Şubat 2023 Resmi Gazete kararlarıGündem

Kaynak: DHA

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