Resmi Gazete yayımlandı: Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.
Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.
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