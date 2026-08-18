Resmî Gazete'de dev atama kararları! ÖSYM Başkanı ve 10 rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete’de ilan edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Resmî Gazete'de dev atama kararları! ÖSYM Başkanı ve 10 rektör atandı
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Kararlar doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı, SGK, TOKİ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumunda kritik görev değişikliklerine gidilirken, 10 üniversiteye yeni rektör ve uluslararası bir üniversiteye mütevelli heyet başkanı atandı.

ÖSYM VE KAMU KURUMLARINDA DİKKAT ÇEKEN GÖREVLENDİRMELER

Resmî Gazete'de yer alan kararlara göre kamu kurumlarındaki atama ve görevden almalar şu şekilde gerçekleşti:

ÖSYM Başkanlığı: Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden başkanlık görevine atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): SGK Başkan Yardımcılığı görevine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol getirildi.
TOKİ: Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınarak yerine Fatma Yiğiter Kara atandı; Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü görevden alındı.

10 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversitelerin tepe yönetimlerinde yapılan atama listesi şöyle:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Nedim Sözbir
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mustafa Balcı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hamza Al
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi: Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

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