Resmî Gazete'de dev atama kararları! ÖSYM Başkanı ve 10 rektör atandı

Kararlar doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı, SGK, TOKİ ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumunda kritik görev değişikliklerine gidilirken, 10 üniversiteye yeni rektör ve uluslararası bir üniversiteye mütevelli heyet başkanı atandı.

ÖSYM VE KAMU KURUMLARINDA DİKKAT ÇEKEN GÖREVLENDİRMELER

Resmî Gazete'de yer alan kararlara göre kamu kurumlarındaki atama ve görevden almalar şu şekilde gerçekleşti:

ÖSYM Başkanlığı: Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden başkanlık görevine atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): SGK Başkan Yardımcılığı görevine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol getirildi.

TOKİ: Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınarak yerine Fatma Yiğiter Kara atandı; Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü görevden alındı.

10 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversitelerin tepe yönetimlerinde yapılan atama listesi şöyle:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Nedim Sözbir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mustafa Balcı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hamza Al

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi: Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.