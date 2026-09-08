Resmi Gazete'de gece yarısı atama kararları! İşte görevden alınan ve atanan isimler

Kararlara göre Sayıştay Savcılığı başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Helal Akreditasyon Kurumu bünyesinde çok sayıda üst düzey bürokratik değişiklik yapıldı. Karar kapsamında bazı il müdürleri görevden alınırken yeni isimler görevlerine atandı.

SAYIŞTAY SAVCILIĞINA VE MEB GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KRİTİK ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yargı ve eğitim bürokrasisinde önemli görevlendirmeler gerçekleşti:

Sayıştay Savcılığı: Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan, Sayıştay Savcılığı görevine getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı: MEB bünyesinde açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevine Faruk Berat Akçeşme atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNDE DEĞİŞİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında görevden alma ve yeni atama trafiği yaşandı:

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevden alındı; yerine Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba getirildi.

Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Osman Fadıl Üner atandı.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Abdullah Oğuz getirildi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Süleyman Demirtaş atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA YENİ GENEL MÜDÜR VE 5 İLDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra kadrolarında kapsamlı revizyona gidildi:

Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü görevine Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım atandı.

Görevden Alma: Ticaret Bakanlığı Düzce İl Müdürü Çiğdem Acar görevinden alındı.

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü: Fatih İncitmez atandı.

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü: Hüseyin Yalçın Koca getirildi.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü: Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse görevlendirildi.

Malatya Ticaret İl Müdürlüğü: Gazi Dinçaslan atandı.

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNA YENİ YÖNETİM ÜYELERİ

Kararla birlikte Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) bünyesinde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yasin Aydoğan ve Recep Aydın atandı.