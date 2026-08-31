Resmi Gazete'de kritik atama kararları yayımlandı! BTK ve DHMİ'nin yeni başkanları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren üst düzey bürokratik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Resmi Gazete'de kritik atama kararları yayımlandı! BTK ve DHMİ'nin yeni başkanları belli oldu
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 Karara göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığına mevcut kurul üyesi Mehmet Koçyiğit getirilirken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Fatih Çakmak atandı.

BTK VE DHMİ'DE YENİ DÖNEM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda yapılan kilit atamalar:

BTK Başkanlığı: Kurum bünyesinde kurul üyesi olarak görev yapan Mehmet Koçyiğit, BTK Başkanı olarak görevlendirildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü: DHMİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Fatih Çakmak, kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

BTK KURUL ÜYELİKLERİNE ATANAN YENİ İSİMLER

Yayımlanan kararla birlikte BTK'nin boş bulunan kurul üyeliklerine atanan isimler şunlar oldu:

Batuhan Mumcu (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
Enes Çakmak (DHMİ Eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı)
Celalettin Dinçer
Liman Peker

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