Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki birçok raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek.
Yayınlanma:
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.