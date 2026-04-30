Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki birçok raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz
Yayınlanma:

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete 1 mayıs 19 mayıs Toplu Taşıma
