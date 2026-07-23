Resmi Gazete'de yayımlandı! 8 üniversiteye rektör atandı

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca gerçekleştirildi.

İŞTE YENİ ATANAN 8 REKTÖR VE ÜNİVERSİTELERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre rektörlük görevlerine getirilen isimler ve üniversiteleri şu şekilde sıralandı:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Emre Alkin

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Kesik

Sanko Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Güner Dağlı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Cemal Yıldız

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı