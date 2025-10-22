Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD personel alımı için düğmeye bastı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kurum bünyesinde görevlendirmek üzere yeni bir istihdam duyurusu yaptı. Başkanlık, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İLAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Alıma ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilan ile kamuoyuna duyuruldu. İlana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Alımların, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacağı açıklandı.

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar da ilanda sıralandı. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması ve belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması gerekiyor. İlanda dikkat çeken bir diğer genel şart ise adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiği oldu.

Genel şartların yanı sıra adayların taşımaları gereken özel kriterler de belirlendi. Buna göre, son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması şartı aranacak. Fiziki yeterlilik kriterleri de ilanda yer aldı. Kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde ise en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranacak.

KPSS PUAN TÜRÜ VE TABAN PUAN BELLİ OLDU

İlana başvuracak adayların Kamu Personel Seçme Sınavı puan şartlarını da karşılaması gerekecek. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerliği için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması istenecek. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyenliği için de adayların KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekecek.