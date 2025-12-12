Resmi Gazete'de Yayımlandı: Ege ve Mimar Sinan Dahil 9 Üniversitenin Rektörü Değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atadı. Değişiklikler 12 Aralık tarihli sayıda duyuruldu.

12 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla 9 üniversitenin rektörleri değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlarda, çeşitli üniversitelere yeni rektörler atandı.

Karara göre şu isimler görevlerine getirildi:

– Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Cemal İbiş
– Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Abdullah Kuzu
– Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Faruk Yiğit
– Ege Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Musa Alcı
– İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Rasim Akpınar
– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hasan Uslu
– Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mehmet Görmez
– Uşak Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Demir

Atamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

