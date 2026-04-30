Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet ve Valiliklerde atama kararları

30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla emniyet ve mülki idare kadrolarında kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı, 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü değiştirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet ve Valiliklerde atama kararları
30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla emniyet, valilik ve bürokrasinin üst kademelerinde geniş çaplı görev değişimi yapıldı. Karar kapsamında 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü değişirken, kritik kurumlara yeni isimler atandı.

Atama kararlarına göre Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Başkanlığı (TİHEK) görevine getirildi. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine atanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna Ali Fidan getirildi.

4 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Kararname ile Ankara, Aydın, Adıyaman ve Nevşehir valiliklerinde değişim yaşandı. Yeni atanan valiler ve görev yerleri şu şekilde:

Yakup Canbolat: Ankara Valisi
Osman Varol: Aydın Valisi
Abdullah Küçük: Adıyaman Valisi
Hüseyin Kök: Nevşehir Valisi

EMNİYET MÜDÜRLERİ VE GENEL MÜDÜRLÜK ATAMALARI

Ankara başta olmak üzere 7 ilin emniyet müdürü değişirken, genel müdürlük bünyesinde de yeni isimler görevlendirildi:

Maksut Yüksek: Ankara İl Emniyet Müdürü
Necmettin Koç: Konya İl Emniyet Müdürü
Fahri Aktaş: Mersin İl Emniyet Müdürü
Adnan Karayel: Manisa İl Emniyet Müdürü
Aydın Karan: Elazığ İl Emniyet Müdürü
Tuncay Pekin: Yozgat İl Emniyet Müdürü
Mehmet Özdemir: Siirt İl Emniyet Müdürü

Ayrıca, Mehmet Gökhan Zengin Personel Genel Müdürü, Mehmet Levent Kepçeli ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak atandı. Engin Dinç, İdris Yılmaz ve Necmettin Öztürk ise Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi.

