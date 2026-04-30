Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet ve Valiliklerde atama kararları

30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla emniyet, valilik ve bürokrasinin üst kademelerinde geniş çaplı görev değişimi yapıldı. Karar kapsamında 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü değişirken, kritik kurumlara yeni isimler atandı.

Atama kararlarına göre Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Başkanlığı (TİHEK) görevine getirildi. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine atanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna Ali Fidan getirildi.

4 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Kararname ile Ankara, Aydın, Adıyaman ve Nevşehir valiliklerinde değişim yaşandı. Yeni atanan valiler ve görev yerleri şu şekilde:

Yakup Canbolat: Ankara Valisi

Osman Varol: Aydın Valisi

Abdullah Küçük: Adıyaman Valisi

Hüseyin Kök: Nevşehir Valisi

EMNİYET MÜDÜRLERİ VE GENEL MÜDÜRLÜK ATAMALARI

Ankara başta olmak üzere 7 ilin emniyet müdürü değişirken, genel müdürlük bünyesinde de yeni isimler görevlendirildi:

Maksut Yüksek: Ankara İl Emniyet Müdürü

Necmettin Koç: Konya İl Emniyet Müdürü

Fahri Aktaş: Mersin İl Emniyet Müdürü

Adnan Karayel: Manisa İl Emniyet Müdürü

Aydın Karan: Elazığ İl Emniyet Müdürü

Tuncay Pekin: Yozgat İl Emniyet Müdürü

Mehmet Özdemir: Siirt İl Emniyet Müdürü

Ayrıca, Mehmet Gökhan Zengin Personel Genel Müdürü, Mehmet Levent Kepçeli ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak atandı. Engin Dinç, İdris Yılmaz ve Necmettin Öztürk ise Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi.