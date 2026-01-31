Resmi Gazete'de yayımlandı: Hem Başdanışman hem Bakan Yardımcısı oldu

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanırken aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hem Başdanışman hem Bakan Yardımcısı oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

ATAMA KARARI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hasan Suver’in yeni görevi resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanırken, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12’nci ve 13’üncü maddeleri kapsamında yapıldı.

Atama kararı 30 Ocak 2026 tarihinde alındı ve 31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Hasan Suver’in hem Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı hem de Bakan Yardımcılığı görevleri resmen başlamış oldu.

Kredi ve kart borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldiKredi ve kart borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldiEkonomi
Evde Tek Başına ile hafızalara kazınmıştı: Hayatını kaybettiEvde Tek Başına ile hafızalara kazınmıştı: Hayatını kaybettiDünya
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir... “Sezgin Bey'in haberi olmasın" diyen Genel Başkan Yardımcısı kim?Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir... “Sezgin Bey'in haberi olmasın" diyen Genel Başkan Yardımcısı kim?
Resmi Gazete
Günün Manşetleri
Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir...
Takım otobüsü stada giderken taşlandı
AB orduları "terörist" ilan edilecek
Bakanlık o markaları tek tek açıkladı!
Hakan Fidan ve Abbas Arakçi basın toplantısı düzenledi
2026'nın ilk açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
İstanbul’da "Gündoğmuşlar" suç örgütüne operasyon!
İşte Türkiye’nin 2025 turizm karnesi!
2025 yılı dış ticaret açığı belli oldu
Çok Okunanlar
Kredi ve kart borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi Kredi ve kart borcu olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hem Başdanışman hem Bakan Yardımcısı oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Hem Başdanışman hem Bakan Yardımcısı oldu
Diyanet'te atama kararları Resmi Gazete'de Diyanet'te atama kararları Resmi Gazete'de
Meteorolojik uyarı: Cumartesi günü kar yağışı 17 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Cumartesi günü kar yağışı 17 ili vuracak
Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm! Meteoroloji’den 58 il için "sarı kodlu" alarm!