Resmi Gazete'de yayımlandı: Hem Başdanışman hem Bakan Yardımcısı oldu

ATAMA KARARI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hasan Suver’in yeni görevi resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda Suver, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanırken, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12’nci ve 13’üncü maddeleri kapsamında yapıldı.

Atama kararı 30 Ocak 2026 tarihinde alındı ve 31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Hasan Suver’in hem Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı hem de Bakan Yardımcılığı görevleri resmen başlamış oldu.