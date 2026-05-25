Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik önceki karar yürürlükten kaldırıldı.

Toygu Ökçün
25 Mayıs 2026 tarihli ve 33264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kritik kararda geri adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11387 sayılı yeni kararda, üniversitenin faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik birkaç gün önce atılan adımın sonlandırıldığı resmen ilan edildi.

Resmî Gazete’de yer alan kararnamede, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı önceki Cumhurbaşkanı Kararı’nın tamamen yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu geri dönüş kararının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) resmi yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince alındığı ifade edildi.

Karar Metninde Şu İfadelere Yer Verildi: "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

SÜREÇTE NE YAŞANMIŞTI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bağlı olduğu kurucu vakfa kayyım atanmasının ardından, 21 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan bir önceki kararname ile üniversitenin faaliyet izni kaldırılmıştı. Kamuoyunda ve eğitim dünyasında büyük tartışmalara neden olan bu karardan 3 gün içinde dönülmüş olundu.

24 Mayıs 2026 tarihinde imzalanan ve 25 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe giren bu yeni kararla birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

