Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
Son dakika haberi... 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında dikkat çeken karar gece yarısı yayımlandı. 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.
22 Mayıs 2026 Cuma tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
“Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
Kararın 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olduğu duyuruldu.